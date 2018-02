Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Juan Manuel Macedo Negrete, dirigente de la D-III-6 de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación (Snte) anunció que el próximo 20 de febrero podría iniciar un paro indefinido de labores, si a esa fecha no se han pagado los pendientes que los trabajadores administrativos en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE).

En rueda de prensa dio a conocer que son varias las prestaciones a que se adeudan a los trabajadores administrativos tales como: estímulos por años de servicio, compensaciones salariales, pago de marcha, etcétera, los cuales representan un monto superior a los cinco millones de pesos y para los cuales aún no se tiene fecha de pago.

Indicó que en busca de tener un acuerdo con las autoridades para el pago de dichos pendientes “hemos recortado cifras con la finalidad de que paguen y ni así”, pero afirmó que no renunciaran al pago de prestaciones a las que han accedido a lo largo de los años de lucha sindical “no queremos ser una carga más pero no nos resuelven y ha llegado el momento de tomar decisiones”, dijo.

Macedo Negrete dijo que el inicio del paro será un tema que se analizará el próximo 20 de febrero, un mes antes de que se realice el proceso de renovación de dirigencia sindical ya que “no me quiero ir sin resolver los pendientes que nos han venido aplazando desde octubre y ya no podemos seguir prestando el servicio si las autoridades no están en condiciones de pagar.

Reconocen a Elba Esther Gordillo como “representante legal y legítima”

“Juan Díaz de la Torre no tiene la autoridad para convocar a una renovación, donde él no fue electo a través de un congreso nacional”, afirmó Juan Manuel Macedo Negrete, dirigente de la D-III-6 al anunciar que en cada uno de los estados se buscará impedir la realización del congreso de renovación de dirigencia al que ha convocado Díaz de la Torre.

Recordó que “cuando la maestra fue detenida el 26 de febrero de 20134 se había convocado a un consejo nacional en Guadalajara y al verse impedida a presentarse, el consejo nombró a Juan Díaz presidente y esa no era la finalidad de ese consejo”, es por ello que anunció que fue presentada la solicitud de un juicio de amparo para que las cosas se mantengan como estaba hasta dicha fecha.

“Estamos diciendo que quien sigue siendo la representante legal y legítima ante todas las instancias es la maestra Elba Esther Gordillo Morales que hoy está en su casa en la ciudad de México”, afirmó Macedo negrete.

En este sentido dio a conocer que se impedirá en cada uno de los estados la realización del congreso a realizarse del 12 al 14 de febrero y que “lo que emane de ahí no tendrá una situación de carácter legar para efectos de reconocimiento de la autoridad federal porque somos un sindicato nacional”.

