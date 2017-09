Morelia, Michoacán (Boletín).- Con el objetivo de promover una de las modalidades más tradicionales del frontón, además de rendir homenaje al destacado deportista moreliano Abraham Morales Martínez en su noveno aniversario luctuoso, el ayuntamiento de Morelia, en coordinación con el Club Valladolid, realizará la edición XLII del Torneo Estatal de Paleta Argentina, los días 9 y 10 de septiembre en la Unidad Deportiva Félix Ireta.

Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, ha convertido al deporte en uno de los pilares fundamentales de su Administración, por lo cual, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE), ha respaldado competencias como es el caso del frontón, en su modalidad de paleta argentina.

El objetivo primordial del tradicional evento, es el de promocionar la paleta argentina entre los practicantes de frontón, además de rendir homenaje a la memoria del fallecido Abraham Morales, en su noveno aniversario luctuoso.

En el anuncio del evento se dieron cita autoridades como: Salvador Alegre Álvarez, encargado de Despacho del IMDE; Efraín Morales, Secretario del Club Valladolid, además del organizador del evento, Rodolfo Rojas.

“Es un honor para nosotros el ser partícipes en este tipo de esfuerzos por mantener una tradición deportiva como es la paleta argentina en el frontenis, nos aliamos con el Club Valladolid para que este histórico recinto sirva como escenario para el torneo estatal y recordar además a Abraham Morales, quien por años impulsó esta disciplina”, aseguró Salvador Alegre.



“Si bien esta es una modalidad que no tiene muchos practicantes eso no quiere decir que no exista talento, hemos tenido grandes campeones a nivel nacional como Guillermo Rojas o el mismo Homero Hurtado, por eso nuestro interés en que se tome ‘un segundo aire’ y así podamos tener a más referentes del frontón en Michoacán”, manifestó el miembro del Club Valladolid, Efraín Morales.

El certamen estatal tendrá como escenario la Unidad Deportiva Félix Ireta, mejor conocida como Frontones 1º de Mayo, con la participación estimada de 30 elementos, traducidos en 15 parejas, ya que el torneo solo cuenta con la modalidad de dobles. Para garantizar la competitividad, las parejas se definirán mediante un sorteo.

El método de competencia consistirá en una primera etapa de grupos, con duelos a 15 puntos, para después dar paso a las rondas de eliminación directa y posteriormente la gran final, la cual será al primero en llegar a las 20 unidades.

Los campeones se harán acreedores a una bolsa de premiación de 10 mil pesos en efectivo, además de trofeos.



Las inscripciones al evento se realizarán el día de arranque de las hostilidades, es decir el sábado 9 de septiembre, en las instalaciones de la Unidad sede y estas tendrán un costo de 100 pesos.

