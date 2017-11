Por: Carolina Zambrano/ @Caroz_ZaC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De 10:00 a 17:00 horas agremiados al Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) se manifestarán en 12 plazas públicas de Morelia con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la situación financiera que atraviesa la Casa de Hidalgo.

El secretario de Prensa y Propaganda del SPUM, Nelio Pastor Gómez, indicó en entrevista para MiMorelia.com que se busca generar conciencia entre la gente de Morelia sobre la situación de los trabajadores nicolaitas, ya que mucho se habla del paro laboral, pero no se conocen las necesidades de los empleados.

“Hay profesores que no tienen base y trabajan por horas, ellos ganan a veces tres mil pesos al mes, imagínate si está llegando la mitad de la quincena, con eso no sobreviven. Hay otros profesores que sus únicas fuentes de ingresos son la universidad y no tienen para las necesidades básicas de sus familias”, comentó.

Explicó que por ello se organizarán brigadas de las 44 secciones sindicales para cubrir turnos en 12 plazas de Morelia y manifestarse por la falta del pago íntegro de su salario ya devengado.

Apuntó que los sitios de la manifestación serán: el Jardín de Villalongín, las plazas de San José, el Carmen, Valladolid, Capuchinas, Melchor Ocampo, de Armas, Carrillo, Niños Héroes, la Soterraña, el monumento a Lázaro Cárdenas, así como el jardín de Las Rosas.

Apuntó que pese a la reunión que sostuvo el pasado lunes el líder del SPUM, Gaudencio Anaya Sánchez, con el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, aún continuarán con el paro de brazos caídos, ya que no hay una solución para la crisis financiera.

“El acuerdo del Consejo General es que en tanto no se repare la violación a la cláusula 53 del contrato colectivo de trabajo, no se levantará el paro de brazos caídos. Esperamos en esta semana poder reunirnos en consejo general para redefinir las acciones”, aseveró.

Explicó que la cláusula 53 indica que el salario no podrá disminuirse por ningún concepto y su forma de pago será en moneda de curso legal. El plazo de entrega al trabajador será a más tardar a las 10:00 horas del último día hábil de cada quincena, lo que no se ha cumplido, ya que se adeuda la quincena pasada.

Por ello, destacó el catedrático, continuarán las acciones de protesta y el paro de brazos caídos.

kpmg