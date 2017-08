Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del siete al 13 de agosto se llevará a cabo la Muestra estatal de teatro de Michoacán 2017 en los municipios de Morelia, Pátzcuaro y Paracho, donde diez compañías competirán para representar al estado en la muestra regional centro-occidente.

Los grupos participantes y las obras participantes son: Corvido Teatro con “Los cuervos no se peinan…”, Espacio Vacío con “¡Viva la Constitución! ¡Muera la Constitución!, La Coregía con “La lotería”, Parasubidas Teatro con “Elena sabe a dulce”, Expresión Teatral con “El Valle de los Muertos”, Capuchina Teatro con “La acidez de las mariposas”, Contrapeso con “Nadie se acuerda de ellos ni nosotros”, Colectivo 60 mil con “Pájaros”, La Luciérnaga con “Respira y Chuta”, y Vaso teatro con “L’ate, adiós un abrazo…”.

Adriana Cerda Herrera, directora de promoción y fomento cultural de la secretaría de cultura de Michoacán (SECUM), informó en conferencia de prensa que se espera llegar a dos mil espectadores durante la muestra, que contó con una inversión de 560 mil pesos de origen federal.

Yunuén Durán Negrete, jefa del departamento de teatro de la SECUM, detalló que se recibieron 15 propuestas de compañías estatales y las diez seleccionadas serán calificadas por un jurado propuesto por la Secretaría de Cultura federal, compuesto por Fernando Iralda, Alejandra Serrano y Rodrigo Hernández.

Además de las presentaciones, la muestra incluirá cinco talleres técnicos, dos mesas de análisis y una mesa de trabajo en la que se prevén abordar las inquietudes y peticiones del gremio teatral de Michoacán.

La coordinadora de la muestra, Elizabeth Cardona Navarro, afirmó que el evento permite visibilizar los problemas de la sociedad y que las funciones serán de fácil acceso ya que se ofrecen de manera gratuita.

Sin embargo, la mayoría de las funciones tendrán lugar en Morelia, solo un par se ofrecerán en Pátzcuaro y una en Paracho.

Cuestionada sobre porqué no llevar la muestra a otras de las principales poblaciones del estado como Uruapan o Zamora, Durán Negrete que “la logística no nos lo permitía ahora, pero sí es una propuesta que se tomará en cuenta. El espacio del teatro Ocampo ya estaba reservado, entonces ya no teníamos más programación como para mover a Uruapan”.