Por: axelsip7

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sony Interactive Entertainment anuncio la llegada de un nuevo bundle para PlayStation 4 en Latinoamérica que estará disponible en el mes de mayo.

El paquete que lleva por nombre “PlayStation Hits Bundle” incluirá una PS4 Slim de 500GB con un control DualShock 4, tres meses de PlayStation Plus y tres de los mejores juegos exclusivos de la consola. Los títulos que vendrán incluidos en el bundle son The Last of Us Remasterizado, Ratchet & Clank y Horizon Zero Dawn. Una interesante opción para los que están pensando en comprar un PlayStation 4.

Por el momento no se ha dado a conocer el precio del paquete, pero Sony ha comentado que a partir de mayo se podrá encontrar en diversas tiendas de Chile, México, Argentina, Guatemala, Honduras, Brasil, Nicaragua, Colombia, Panamá, Costa Rica, Perú, Ecuador y El Salvador.

Fuente: www.niubie.com