Los Reyes, Michoacán (MiMorelia.com/RED 113).- El alcalde de Los Reyes, Jesús Álvarez Hernández, dio a conocer ante los diferentes medios de comunicación y directores de área de su administración los relevos que se registraron desde el pasado primero de enero, y que corresponden a la Tesorería, la Secretaría del Ayuntamiento, Oficialía Mayor y Servicios Públicos.

Los cambios dentro de su administración se registran para mejorar el servicios ante la ciudadanía; “es importante señalar que no son por que alguien haya cometido algún error o alguna mala función, sino todo lo contrario es en reconocimiento a su trabajo, a su labor, todos los que están aquí presentes ya ocuparon algún lugar dentro de nuestro gobierno donde dieron buenos resultados y fue difícil tener que modificar su labor”, señaló el munícipe.

Al informar la llegada de Ricardo Vega Villanueva, anterior secretario del Ayuntamiento a la Tesorería y de Ma. Elena Hernández Rivas, anteriormente Oficial Mayor, a la secretaría en lugar de Vega Villanueva, el alcalde comentó que estos nombramientos fueron aprobados por el cabildo el pasado 31 de diciembre de 2016; “como lo marca la ley orgánica municipal, y es por eso que se tomó protesta a Ricardo Vega y a Ma. Elena Hernández, estamos seguros que estos cambios son para mejor, hay gente a la que no le gustan los cambios en lo personal me da miedo que las cosas no cambien”, expresó el edil.

De igual forma dio a conocer la llegada de Ricardo Linares Mora a la Oficialía Mayor, y de Antonio Torres Contreras a la Dirección de Servicios Públicos municipales; “estos movimientos son para mejorar aquí en frente de ustedes están cinco servidores que están a la orden de la ciudadanía, decirles que los cambios son para mejorar esa cercanía que tanto pregonábamos y llevarla a una realidad, no dudamos de la capacidad de ninguno de ellos” puntualizó el edil señalando que al presentar los cambios ante los diferentes medios de comunicación están dando transparencia para que la gente conozca quien está en cada lugar.

Finalmente los cuatro funcionarios al hacer uso de la palabra coincidieron en que estarán desempeñando su labor de profesional, con gran esfuerzo y dedicación, trabajando siempre en equipo pero sobre todo para que la ciudadanía tenga confianza para con sus dependencias.