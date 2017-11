Rusia (MiMorelia.com/Redacción).- Miles de estrellas de mar aparecieron varadas en una playa de la isla de Sakhalin, en Rusia, después de una fuerte tormenta que arrastró a los animales marinos afuera del agua.

Científicos del Instituto de Investigación Pesquera y Oceanografía de Sakhalin, comentaron que no es común que este tipo de sucesos ocurran, pero pudo haber pasado debido a la fuerza con la que la tormenta arrasó el lugar.

Thousands of #starfish wash up on a beach on the Russian island of Sakhalin after a heavy storm pic.twitter.com/WseLRoke56

— China Xinhua News (@XHNews) 4 de noviembre de 2017