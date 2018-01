Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Este martes fue reportado que en Venezuela aparecieron unas pintas a favor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), precandidato de Morena a la Presidencia de México, sin embargo, la dirigencia del partido denunció que se trata de guerra sucia.

En redes sociales circularon imágenes en el que se ven mensajes de apoyo a AMLO, empero, la dirigencia nacional de Morena acusó “que la guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador rebasó fronteras”.

Yeidckol Polevnsky, líder de Morena, aseveró que López Obrador ni conoce Venezuela ni tiene vínculos con Maduro.

“Andrés Manuel no conoce ni Venezuela, ni tiene vínculos, ni relaciones. Esa es parte de la estrategia de gente estúpida que no crecen, como ni el del PRI, ni el del PAN crecen, no levantan pasiones y están más aburridas sus precampañas están buscando cómo nos hacen una campaña sucia a nosotros”, expresó la presidenta de Morena en el portal Regeneración.

Dichas pintas aparecieron en sitios de Internet de la República Bolivariana y fueron firmadas supuestamente por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En los textos apareció la frase “Alerta que camina, López obrador es Revolución Mexicana”, por lo que Polevnsky acusó a opositores mexicanos “de estar detrás de esa estrategia para vincular a López Obrador con el gobierno venezolano”.

