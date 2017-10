Por: Abril Ferreira

Ciudad de México (Rasainforma.com).- James T. Green vio algo inusual en el pulso que marcó su Apple Watch e inmediatamente fue al hospital para ser diagnosticado y salvado de una posible embolia pulmonar.

El pasado 7 de octubre, el joven norteamericano notó una alteración en sus pulsaciones, según indicaba el reloj, subieron hasta 189 ppm, una cifra muy peligrosa.

Mediante su cuenta personal de Twitter, Green compartió su experiencia:

“Nunca pensé que un pequeño y estúpido ordenador de muñeca que compré hace 2 años salvaría mi vida. Vio mi tasa de ❤ subir, terminó siendo una embolia pulmonar.“

Never thought a stupid lil wrist computer I bought 2 years ago would save my life. Saw my ❤️ rate go up, ended up being a pulmonary embolism pic.twitter.com/r97uRcX0En

— renata’s eyepatch (@_jamestgreen) 13 de octubre de 2017