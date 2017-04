Morelia, Michoacán (Boletín).- “Aprendan a dudar”, dijo Aquiles Córdova Morán, dirigente nacional antorchista, a cerca de 40 mil michoacanos que se concentraron este domingo 23 de abril en el estadio Venustiano Carranza, de Morelia, en una actividad nunca antes vista dado que inició a partir de las 7 de la mañana.

Luchar por la organización y concientización del pueblo mexicano es también una forma de luchar por la paz mundial y esa es la tarea y la contribución del antorchismo, indicó el líder nacional de la organización popular más numerosa de Michoacán, que hizo un llamado a parar la guerra.

Miles de michoacanos viajaron durante la noche y madrugada de este domingo para escuchar a su líder nacional y prácticamente llenaron cancha y tribunas del estadio unos minutos antes de que saliera el sol.

El dirigente estatal, Omar Carreón Abud, por su parte, denunció que los gobiernos de todos los niveles se resisten cada vez más a gastar el dinero del pueblo en su beneficio; Michoacán no es la excepción, dijo: “los antorchistas michoacanos estamos sin soluciones” y pidió a sus compañeros que estén pendientes pues próximamente su Comité Estatal los va a convocar a una nueva movilización masiva en la ciudad de Morelia.

Córdova Morán hizo referencia al papel incapacitante de la mayoría de los medios de comunicación que impiden al pueblo conocer la realidad y los peligros que esto conlleva para defenderse de los graves problemas que se le avecinan e hizo un llamado a cuestionar a dichos medios.

“Mientras más graves son los problemas sociales más se refinan los procedimientos para engañar a la gente”, y en ese sentido los medios de comunicación más poderosos de México y del mundo protegen los intereses de los más ricos, que son quienes pueden contratarlos, añadió. “Hoy más que nunca la política se maneja a través de los medios”, y es una política que protege a un puñado de multimillonarios que concentran injustamente la riqueza generada por los trabajadores.

Expuso varios ejemplos de la manipulación mediática que ha mentido respecto a la actividad de su organización para luego señalar la urgencia de conocer la verdad por otros medios.

Agregó que México tiene dos importantes fallas en su economía: produce mucha ganancia, pero se exporta a Estados Unidos y la que se queda en el país no se reparte equitativamente. México tiene 100 millones de pobres y de estos, 30 millones padecen pobreza extrema.

Para no inquietar a la población se le dice que la economía no ha dejado de crecer, que no ha entrado en crisis, que crecemos a un ritmo de 2 por ciento anual, pero no se señala que el hecho de que crezca nuestro producto interno bruto no quiere decir que el pueblo se beneficie.

Los pobres del planeta forman un inmenso caudal de inconformidad que pone en peligro la riqueza de los más poderosos. Los pobres exigen disminuir la pobreza. Y esto sólo puede conducir a la paralización de la economía mundial, pues el costo de una mayor explotación es que la mayor parte de los habitantes del planeta no tienen para comprar lo que producen los capitalistas.

Por ello el capital ya no puede crecer, desarrollarse, expuso el líder social.

La amenaza de la destrucción nuclear, provocada por el ansia de riqueza del imperialismo, es muy real, y esa es otra manipulación de la prensa, pues no aclara que los países imperialistas quieren el monopolio de las armas y por ello amenazan a los países que no se someten a sus designios, como Rusia, China, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, y otros.

Córdova Morán agregó que la peligrosa situación mundial debe ser un motivo más para acrecentar la organización de los pobres de México, que ha llegado ese momento y el pueblo mexicano debe ponerse de pie, sin tener miedo a los medios ni a los gobiernos y formar su inmensa organización que lleve al poder a una clase diferente de políticos.