Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delantero colombiano, Jefferson Duque, ve su llegada a Monarcas Morelia para el torneo Clausura 2018 como una revancha en el futbol mexicano, luego de su paso por el club del Atlas en el año 2016 y en el que no se pudo consolidar.

“Es lo bonito del fútbol, que te da una segunda oportunidad, ahora la tengo, la voy aprovechar al máximo, el interés que ha tenido la directiva y el profesor (Roberto Hernández) de tenerme acá, me hace esforzarme más para conseguir los logros que tiene el grupo, ahora solo a trabajar y dar lo mejor de mí”; manifestó el jugador nacido en Antioquia, Colombia.

Durante su presentación ante los medios de comunicación, Jefferson Duque aseguró no tener ninguna lesión y está listo para debutar cuando sea requerido con la playera rojiamarilla, después de que el equipo de Junior de Barranquilla no hiciera efectiva su contratación hace unas semanas por no pasar las respectivas pruebas médicas.

“No le convencieron las pruebas médicas que salieron al médico del Junior, no sé por qué, porque estaba bien, ahora regreso, hago las pruebas médicas acá (en Morelia) y todo sale bien, es algo que no me lo explicó; pero aquí estamos presentes y sanos para actuar en cualquier momento”, subrayó.

Respecto a su salida de los Zorros del Atlas, Jefferson Duque recordó que se debieron a varios factores grupales y personales, pero ahora se enfoca en tener un buen rendimiento con la Monarquía.

“La verdad, es algo inexplicable, sabemos que el segundo semestre que yo estuve en Atlas no nos fue muy bien en lo grupal ni en lo personal, creo que por ahí se fueron dando varias circunstancias para mi salida, también tuve un problema familiar que me dio para hacerme a un lado y me facilitaran a solucionar algunos inconvenientes, pero ahora regresamos, estamos muy fuerte y comprometido con este club”, subrayó..

Después de anotar solamente seis goles en 12 juegos con el Atlas en el Clausura 2016, entre Copa y Liga, y 16 anotaciones con la playera del Deportivo Cali en 42 partidos que disputó; el delantero aclaró que no tiene una cuota de anotaciones y busca aportar más en lo colectivo, por lo que con Raúl Ruidíaz espera una competencia sana por el puesto.

“Va a ser una pelea muy sana, una linda competencia (para ser titular), eso le va a servir a él (Raúl Ruidíaz) para exigirse más, obviamente a mí y tengo que llegar a la par de él”, apuntó.

Jefferson Duque ya fue dado de alta en la página oficial de la Liga MX con el número 14 y puede ver minutos en el encuentro del sábado contra Tuzos de Pachuca o hasta media semana contra Cimarrones de Sonora en el compromiso de Copa MX.

