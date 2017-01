Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la presentación del arquero Sebastián Sosa y del preparador físico Luis María Bonini, el vicepresidente deportivo de Monarcas, Roberto Hernández, habló ante los medios de comunicación para aclarar los rumores de los posibles refuerzos que llegarían a vestir la casaca rojiamarilla.

En el tema del jugador chileno, José Pedro Fuenzalida, el directivo de la Monarquía fue muy contundente.

“Está detenido, no logramos avanzar con él y ahorita ya estamos buscando otras opciones. Fue opción, platicamos, si se mencionó y si eran buenas las alternativas pero hoy no logramos avanzar y no podemos perder el tiempo, ya estamos buscando más opciones”.

Mientras el reglamento lo permita Monarcas, hará lo posible por traer los jugadores que crean necesarios en beneficio del plantel michoacano.

“No creo que sea tarde, si así lo creyéramos ya no estaríamos buscando opciones y el reglamento nos permite fichar hasta el 31 de enero, por ello estamos analizando si traer dos jugadores más. Traeremos gente comprometida así como los que han llegado”.

En cuanto a la contratación del guardameta uruguayo Sebastián Sosa, el vicepresidente deportivo de Monarcas declaró que lo único que se busca es que la competencia por el puesto ayude a elevar el nivel bajo los tres palos.

“Desde la primer plática con Pablo y desde antes de firmarlo él ya había mencionado algo de traer un portero y nos fuimos por prioridades que era reforzar la zona defensiva, por ahí fue donde comenzamos y después con el paso del tiempo él creyó necesario traer a un tercer portero para crear una competencia aún más fuerte, a Sosa ya lo teníamos visto desde mucho antes, creo que hoy estamos bien cubiertos y lo que es cierto es que va a jugar es el que esté mejor, no por ser extranjero ya tiene seguro su lugar, aquí no, aquí juega el que esté mejor”.

Por último, Roberto aseguró que Monarcas buscará darle un papel importante a la Copa MX, pero lo primordial será buscar la salvación.

“Le pondremos mayor interés al torneo de copa sin perder el objetivo que es salvarnos. El equipo esta redondeado para las dos competencias, salvarnos y hacer buen papel en la copa”.