Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de quedar eliminado en penales de la Copa MX, el director técnico de Monarca Morelia, Roberto Hernández, expuso su inconformidad con el trabajo del árbitro central Eduardo Galván Basulto, pues “si marcan como tienen que marcar, lo ganamos”.

En conferencia de prensa al finalizar el encuentro contra Xolos de Tijuana en el estadio Morelos, el entrenador señaló que fueron dos jugadas puntuales las que el árbitro central no tomó la mejor decisión y que pudieron cambiar el rumbo del partido.

“El primer gol de ellos (Xolos) es una mano dos veces, controla y reacomoda con la mano, después es un gol legítimo; pero en los últimos minutos, al 93, hay un gol de Ángel Sepúlveda (delantero de Monarcas), que es legítimo, no hay duda, no es hay de que diga uno: está sobre la raya y lo que pudo haber marcado el árbitro está bien, no, en este caso no hay duda” enfatizó.

Roberto Hernández manifestó que errores arbitrales les han costado la eliminación ante Xolos, primero en la Liguilla del Clausura 2017 y en los octavos de final de la Copa en su edición Apertura 2017.

“Me siento incómodo con el arbitraje, porque terminamos perdiendo un juego que no debimos haber perdido, porque hicimos lo necesario para ganarlo y el árbitro hizo lo necesario para que no lo ganáramos”, aseveró.

Pese a las decisiones arbitrales, el estratega michoacano reconoció que en esta serie La Monarquía “regaló” los primeros 45 minutos y se vio reflejado al irse al descanso en desventaja, y en el segundo tiempo el equipo hizo el esfuerzo para empatar a dos goles en tiempo regular.

