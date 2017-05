Nahuatzen, Michoacán (MiMorelia.com/RED113).- Por motivos que al momento se desconocen tres viviendas se incendiaron en la zona centro de esta población de Nahuatzen, tras lo cual los bomberos se movilizaron de forma inmediata. Por fortuna los siniestros no dejaron personas lastimadas, sólo daños materiales.

Los datos anteriores fueron proporcionados por contactos oficiales. El acontecimiento fue el sábado anterior en la calle Amado Nervo en el Segundo Barrio.

Los propietarios de los inmuebles y los vecinos llamaron a los números de emergencias y en un primer momento los colonos fueron los que con cubetas que llenaron de agua atacaron el fuego. Los bomberos de Protección Civil de Paracho y los Bomberos Voluntarios de Paracho atendieron la eventualidad.

Los “tragahumos” sofocaron la lumbre y enseguida se aseguraron de que las llamas no fueran a reavivarse. Exhortaron a la gente a no dejar veladoras prendidas en los altares ni durante la noche ni al salir del hogar. También pidieron a la ciudadanía no dejar aparatos electrónicos enchufados y asegurarse de que las llaves del gas estén cerradas al irse a dormir o al no estar en casa.