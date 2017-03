Morelia, Michoacán (Boletín).- Este lunes arrancó en Morelia el programa para detectar a vehículos altamente contaminantes, encabezado por la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (SEMARNACC), con lo cual se espera rebasar la cifra del año 2016, en donde se evaluaron alrededor de 420 autos.

El titular de la SEMARNACC, Ricardo Luna, señaló que esta campaña será de forma permanente y tiene el propósito de mejorar la calidad del aire, especialmente en la capital Michoacana, ya que Morelia concentra el mayor padrón vehicular, por lo que es la ciudad con más riesgo y concentración de contaminantes.

Asimismo, destacó que el padrón vehicular es de un millón 700 mil vehículos, de todos ellos el 30 por ciento circulan en la zona metropolitana de Morelia, es decir, entre la capital, Tarimbaro, Charo, Álvaro Obregón y Cuitzeo.

De igual forma, indicó que en estas acciones se contará con la participación de la Comisión Coordinadora del Transporte, a fin de que los transportistas inconformes con los operativos, los acepten y realicen la verificación correspondiente a sus unidades.

Agregó que a los vehículos que se detecten como posiblemente contaminantes, serán evaluados, si se comprueba que son contaminantes, se les quita una garantía, placa o tarjeta de circulación, a fin de que acudan a realizar la verificación, si no trae ningún documento, se detiene la unidad.

El secretario reiteró que en Michoacán la verificación vehicular es obligatoria, sin embargo no se aplican multas a quienes no verifican, por lo que con el operativo se busca promover la verificación, ya que en 2016, no alcanzó ni el 1% del total del padrón vehicular en el estado, por lo que este tipo de operativos será permanece.