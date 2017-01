Por: Blanca Padilla/@blanespaga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para mejorar la vialidad, esta mañana iniciaron los trabajos de pavimentación de concreto hidráulico y modernización de la Avenida Universidad, entre calles: calzada Juárez y Alberto Alvarado.

En la calle que separa a la escuela secundaria Federal No. 2 “Hermanos Flores Magón” y a la escuela Técnica No. 3, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar acompañado de alumnos de ambas instituciones encabezó el arranqué de la obra.

En de la zona, serán restituidos 450 metros lineales de pavimento por concreto, así como las banquetas y las luminarias públicas, también harán el cambio del drenaje y la instalación de un colector de agua, con una inversión de 10 millones de pesos detalló el secretario de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura, Juan Fernando Sosa Tapia.

Durante el arranque de la obra, el edil añadió que dicha zona es la ruta de desahogue del libramiento sur, cuando esta enfrenta los cierres por movilizaciones, sobre todo frente a casa de Gobierno, por ello hizo un llamado a los constructores para que se haga rápido, pero de buena calidad.

“Es muy rápido, pero luego hay un fraguado de 4 semanas, es muy rápido, porque si no se hace correctamente pasa lo que luego en la calzada Juárez, que todo el concreto está roto y no lo pusieron bien, una obra bien hecha, nos va a llevar al rededor de mes y medio, vamos a ir haciéndolo por etapas, para que no entorpecer el tráfico” apuntó en entrevista.

La ciudadanía que transita por la zona debe tomar en cuenta que el transporte público tendrá que desviar su ruta en las calles alternas, hasta el mes de abril, fecha en la que se estima concluirá la obra.