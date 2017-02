Por: Len

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Al presidente de los Estados Unidos ya le ha llegado la noticia de que la ley que prohíbe la entrada de ciudadanos de Irak, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, países de mayoría musulmana, ha sido rechazada por un tribunal de California.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2017