Morelia, Michoacán (Boletín).- La detención de 33 presuntos implicados en delitos, el aseguramiento de 37 vehículos, 23 con reporte de robo, así como de droga, armas, cargadores, cartuchos y madera, fueron los resultados de las acciones operativas de la Policía Michoacán en coordinación con los tres órdenes de gobierno durante los últimos días en 22 municipios.

Según detalló la Secretaría de Seguridad Pública en comunicado, Luis R., José A., Fernando A., Javier E., Juan O., María F., David L., Mario M., Floriberto C., Marcelino E., Raúl O., Pedro C., Edgar A., Manuel R., Alberto M., Antonio H., Rafael L., Ramón M., José V., Carlos A., César C., Alejandro G., Jesús Z., Marcos G., Jesús F., Reynaldo F., Juan Z., Erick S., Víctor J., Jorge C., Luis M., y dos menores de edad fueron puestos a disposición por su presunta responsabilidad en delitos.

De la misma manera, en los municipios de Zitácuaro, Zamora, Lázaro Cárdenas, Maravatío, Numarán, Cuitzeo, Turicato, Pátzcuaro, Penjamillo, Zinapécuaro, Apatzingán, Buenavista, Cojumatlán de Régules, Tacámbaro, Tuxpan, Sahuayo, La Piedad, Aguililla, Gabriel Zamora, José Sixto Verduzco, Hidalgo y Churumuco se efectuaron estas labores, donde se logró también el aseguramiento de 12 armas de fuego con 20 cargadores y 190 cartuchos útiles a diversos calibres; además de 57 envoltorios con distintos tipos de drogas y 11.5 metros cúbicos de madera en rollo.

Los vehículos con reporte de robo que fueron recuperados son dos camionetas marca Ford, Estacas; dos Toyota; tres camionetas Nissan, Estacas y cuatro más de las marcas Dodge, Jeep, Nissan NP300 y Datsun. Así como cuatro motocicletas marcas Italika, una Yamaha, una Vento y una Honda.

También se recuperaron tres camiones, y dos vehículos marca Volkswagen, línea Jetta y Ford, Escape.

Las unidades sin reporte de robo que fueron aseguradas son cuatro camionetas marca Toyota y cinco camionetas marca Ford, Chevrolet, GMC, Jeep y Nissan; además de tres motocicletas Italika, una Vento y un automóvil Chevrolet, línea Malibú.

jcms