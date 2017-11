Morelia, Michoacán (Boletín).- Anoche fue inaugurada la exposición “Influencias e Interpretaciones”, de Juan Torres, en la Sala 6 del Centro Cultural Clavijero (CCC), donde estará abierta al público de manera gratuita hasta la primera semana de febrero de 2018.

Pintura, escultura y cerámica son algunas de las piezas que se pueden observar en la exposición, conformada por obras realizadas a lo largo de la carrera del artista michoacano, quien recordó sus inicios en el arte.

“Yo comencé a través de la escultura, durante muchos años estuve dedicado a ello, pero en algún momento sentí que mi escultura estaba atrasada, corté durante algunos años y me dediqué exclusivamente a la pintura. La escultura más nueva que está aquí ha de tener 10 años, y la más antigua unos 30 años”, comentó.

Durante la inauguración, en la que estuvieron presentes las titulares de las secretarías de Cultura de Michoacán (Secum) y de Turismo, Silvia Figueroa Zamudio y Claudia Chávez López, respectivamente, la directora del CCC, Sandra Aguilera Anaya, informó que dicha exposición fue planeada durante un año para recibir a uno de los maestros michoacanos del arte.

“La planeamos durante un año y ahora la tenemos para todos los michoacanos durante tres meses. Estará abierta al público hasta el mes de febrero de 2018, por los que están invitados a disfrutar del arte en el Clavijero”, dijo la directora del espacio cultural.

Las influencias e interpretaciones de Juan Torres

El artista expresó que el cuerpo humano es un elemento primordial en todas sus épocas y líneas del arte que él maneja, “y la mujer siempre estará presente, la utilizan todos los grandes maestros”.

Agregó que La Catrina, figura por la que también es conocido, le ha dado un lugar, pero “no es tan importante para mí como es el arte formal, ese fue un trabajo social que hice para el pueblo de Capula y una vez ya funcionando yo ya ando en otras cosas, como en mi escuela, en la que tengo alrededor de 15 alumnos; tengo pensado hacer de Capula un centro cultural importante”.

Respecto al título de su exposición, “Influencias e Interpretaciones”, Juan Torres indicó que para él ambas han tenido mucho que ver en su camino.

“Hay muchísimas influencias, durante toda mi vida de todas las corrientes y todas las épocas, desde la caverna, hasta el románico y el renacimiento, después tuve influencia de los impresionistas, cubistas y después ya me liberé y apareció mi personalidad. Y las interpretaciones fueron a raíz de que oigo música todo el día durante mi trabajo y pensando que si toda la vida vamos a los conciertos y se hace interpretación de los clásicos, ¿por qué yo no podía interpretar a los clásicos? Porque la verdad no son copias de los retratos, sino que son interpretaciones de los clásicos”.

El artista dio a conocer que en la muestra sí plasmó a un familiar de él, su madre, y el cuadro en el que se encuentra su progenitora se titula “La madre del artista”, en el cual se “conjunta mi gran influencia de un clásico, de Rembrandt, muy claro está ahí el estilo de él”.

Referente a las cuatro piezas de cerámica que están incluidas en la exhibición, dijo, es parte de sus estudios de artes plásticas. “Y también está la terracota, que es un retrato de mi esposa que hice hace unos 35 años, el cambio de la pintura al terracota no es difícil, porque siempre he llevado muy parejas todas las artes plásticas”, concluyó.

Cabe señalar que previo al corte del listón inaugural por parte de las autoridades, las y los asistentes disfrutaron de una pasarela con vestidos realizados por Velia Torres.