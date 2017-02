Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exgobernador Salvado Jara Guerrero afirmó que aún no ha sido notificado por la Contraloría estatal de que existe una investigación en su contra y aseveró que ninguno de sus funcionarios es objeto de revisión, e incluso desestimó los señalamientos emitidos por la autoridad auditora estatal.

“Vamos a esperar, son suposiciones y no me gusta especular porque entonces uno hecha leña al fuego de una noticia que no es noticia y que puede ser pura imaginación”, respondió a los cuestionamientos de la prensa en entrevista colectiva.

Afirmó que de existir señalamientos sobre malos majos o irregularidades administrativas éstas recaerían sobre los titulares de las áreas “y eso no me gustaría porque todos son mis amigos y son parte de mi equipo”, declaró.

En cuanto a si detectó irregularidades en el manejo de recursos a sus llegada al frente del gobierno del estado, Jara Guerrero señaló que cada decisión tomada por él fue apegada a la ley y que pidió a sus colaboradores notificar cualquier anomalía detectada para no incurrir en omisión.

“Todas las acciones que tomé fueron apegadas a la Secretaría de Hacienda, yo la verdad era muy miedoso porque no es mi área la financiera, entonces cada que había algo o una cosa que yo veía yo sí lo consultaba con hacienda”, aseveró.

De manera reiterativa, Jara Guerrero afirmó no haber recibido ningún tipo de notificación no de manera personal ni ningún integrante de su equipo e incluso aseveró “no está dentro de mis suposiciones (ser acusado), yo traté de la manera más transparente ordenar lo que se podía ordenar”, dijo.