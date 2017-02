Por: Len

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Conferencia anual de Acción Política Conservadora (CPAC), dijo que “la construcción del muro a lo largo de la frontera de EU comenzará pronto, antes de lo previsto”. Además, defendió su plan de reforzar el control migratorio para echar de su país a los “tipos malos”.

Un día después de que el secretario de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Nacional, John Kelly viajaran a México para mantener una reunión con sus homólogos mexicanos, Trump aseguró “Vamos a construir el muro, no se preocupen. De hecho, va a comenzar pronto, antes de lo previsto”, subrayó Trump.

El presidente de los Estados Unidos, aprovechó su discurso ante la audiencia del CPAC para repetir una a una sus frases favoritas de campaña: “Obamacare es un desastre”, “vamos a hacer a América grande otra vez”, “los medios deshonestos son enemigos del pueblo”, etcétera.

El magnate neoyorquino es el primer presidente que asiste a una de estas conferencias en más de una década.

.@Nigel_Farage tells the #CPAC2017 crowd his favourite part of 2016. https://t.co/DLpxYP8rPW

— CPAC 2017 (@CPAC) 24 de febrero de 2017