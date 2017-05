Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Continúa la cuenta regresiva para el regreso de It. No todos están conformes con que se realice un remake del filme que el director Tommy Le Wallace convirtiera en un clásico del cine de terror en 1990.

Pero en pleno tiempo de remakes, el director argentino Andrés Muschietti no pudo resistir la tentación de hacerse cargo del proyecto que incluye figuras como Bill Skarsgard, Jaeden Lieberher y Fin Wolfhard, entre otros.

Este proyecto se ha levantado muchísima expectativa sobre lo que es capaz de tener y si no será el culpable de arruinar a su antecesor. No queda más que esperar al 8 de septiembre, fecha de estreno en nuestro país, para obtener respuestas acerca del remake de It.

Les dejamos un fragmento más de Pennywise, en el segundo tráiler.