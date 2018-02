Por: Alina Espinoza

Taiwán (Rasainforma.com).- Este martes un sismo de 6.0 grados Ritcher sacudió Taiwán, provocando pánico a muchos isleños, luego de que se ha registrado varios movimientos telúricos en los últimos días.

El temblor ocurrió a las 23:50 horas y tuvo su epicentro a 18.3 kilómetros al norte-norte-este de la ciudad de Hualien, junto al océano Pacífico, indicó la Oficina Central de Meteorología de la isla.

#Taiwan. Strong earthquake (6,4) hits east coast @ 11:50 pm on tuesday. People trapped in hotel and some others buildings in #Hualien.

If you are actually in Hualien, be careful aftershocks. Stay away from collapsed buildings. pic.twitter.com/4f076WFzRP

— Taiwan Breaking News (@TaiwanBN) February 6, 2018