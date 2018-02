Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La noticia de que Instagram desarrolló una función para que, cada vez que alguien haga una captura de pantalla a una “story” le llegue un aviso al usuario que la subió, molestó a más de uno; sin embargo, ya se han difundido en Internet varios trucos para evitar que esto suceda.

La citada funcionalidad consiste en un aviso de seguridad que se activa cada vez que realizas un “screenshot” a la story de otro usuario, cosa que no le agradó mucho a varias personas quienes mostraron su descontento en las redes sociales.

Sin embargo, no tardaron en aparecer varias trampas para engañar a Instagram y evitar que el aviso de seguridad te delate al hacer una captura de pantalla.

Otro método es descargar directamente las stories de la web de Instagram y almacenaras en la computadora, o bien, usar la aplicación “Story Reposter” para conseguir el mismo resultado.

Instagram is now notifying users when somebody takes a screenshot of their stories…..

….well it's over for us bitches 😶 pic.twitter.com/KTOf1E3Qrn

— bulldog (@gabrielmonstere) February 8, 2018