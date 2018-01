Por: Ariana Castellanos

Monterrey, Nuevo León (Rasainforma.com).- Tras darse a conocer el accidente que tuvo el centrocampista de Tigres, Jürgen Damm, el conductor de deportes Pello Maldonado publicó una foto del estado actual del jugador.

Maldonado señala que visitó a Damm en el hospital y le pidió mandar un mensaje a sus seguidores en el que señala que aprendió “a la mala” a no jugar con pirotecnia.

“Primero que nada le quiero agradecer a Dios porque realmente fue un milagro que todo esto no haya pasado a mayores. Ojalá que lo que me pasó a mi les sirva a todos ustedes para que aprendamos que la pirotecnia no deja nada bueno en nuestras vidas”.

La noche del lunes pasado se dio a conocer el accidente que tuvo el también selecionado mexicano, durante los festejos de año nuevo y es que un fuego pirotécnico le explotó en el rostro.

En su mensaje agradeció el apoyo recibido “tristemente me tocó a mi aprender por las malas pero en verdad deseo que esto les sirva para que no tengan que pasar por algo así. Gracias a todos los que me han manifestado su apoyo. Me han ayudado bastante en estos momentos difíciles. Primero Dios regresaré pronto”.

El playera 25 de Tigres se perderá el arranque del torneo ya que los médicos le impusieron dos semanas de reposo.