Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con los “nervios de punta” y la emoción “a flor de piel” llegaron a Ciudad Universitaria los tres mil 550 aspirantes a las facultades de Medicina y Nutrición, ya que a pesar de que aseguran haberse preparado y estudiado lo suficiente para presentar su examen, están conscientes de que sólo un reducido número de ellos tendrá finalmente un espacio de estudio en dichas facultades.

La Facultad de Medicina registró tres mil 211 aspirantes, sólo hay cupo para 525 estudiantes; Nutrición tiene 340 aspirantes, con ya solo 160 espacios disponibles.

Y es que además de lo “engorroso” del trámite de registro “la presión es mucha”, según lo declaró Janitzia Velázquez, aspirante guerrerense a estudiante de medicina, quien a pesar de toda la tramitología logró condonar los pagos de examen médico (350 pesos) y el curso de inducción (dos mil 200 pesos). Pagó solo mil 700 pesos de la ficha.

Situación similar es la de Andrés Robles, procedente del Estado de México y que aplica este día su examen de ingreso a Nutrición “para mí fue un poco frustrante el proceso de registro, el primer día de que podíamos sacar ficha lo intenté y el sistema fallaba. Pude como hasta las 2:00 horas de la mañana y de ahí ha sido puro estudio”, dijo.

Las mejoras en el sistema de registro y la imposibilidad de condonar a los aspirantes bajo el señalamiento de que “aún no son estudiantes” han sido un discurso constante de más autoridades nicolaitas que contrasta con lo vivido por los jóvenes.

El doble registro y la posibilidad de elegir una nueva opción de estudio si no se consigue un lugar en las áreas de la salud es otra de las “ventajas” del proceso anunciado por autoridades de la Universidad Michoacana, una opción que no ha sido muy viable para muchos.

Aratza Miranda afirma tener vocación para la medicina, es la segunda vez que buscará un lugar en la facultad de la UMSNH “el año pasado hice examen pero no quedé. Me ofrecieron cambiarme de opción e ingresé a salud pública pero no me encanta; si no vuelvo a quedar tal vez me salga de la escuela y espere otra oportunidad”, comentó.

De igual modo Alexander Ruiz dijo descubrir su verdadera vocación gracias al rechazo vivido en Nutrición hace un año: “hice el examen y quedé fuera, no quise estar sin estudiar así que entré a derecho porque ahí había lugar, antes de terminar el semestre tenía más que claro lo que quería, me salí y me preparé más y aquí estoy otra vez”.

Para los morelianos Juan Pablo y Luis Francisco Esquivel el panorama es más alentador es la primera vez que aplican examen en busca de un lugar de estudio en la Facultad de Medicina, pero tienen claro que de no conseguirlo “hay otras opciones y estudiaré enfermería”, afirmó el primero.

Según las autoridades, la transparencia regirá este proceso “para que su calidad académica sea lo que defina a los estudiantes”.

