Por: Alberto Valderrabano

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Por prelación, Claudia Ruiz Massieu asumió la Secretaría General del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras la renuncia irrevocable de Carolina Monroy del Mazo.

En las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor, la diputada federal entregó las oficinas a la exsecretaria de Relaciones Exteriores y le deseó éxito en su nueva encomienda.

“Claudia Ruiz Massieu tiene una destacada trayectoria priista que, sin duda, le permitirá un desempeño cabal, emocionado y honesto con las causas de nuestro partido”, expresó.

Monroy del Mazo rechazó que su salida sea con resentimientos y aseguró que está dispuesta a trabajar en donde lo disponga su partido.

El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, hizo un reconocimiento público a la destacada labor de Carolina Monroy del Mazo, quien se desempeñó como secretaria general durante un año y medio.

Hoy, asumo con orgullo la Secretaría General de mi partido, el @PRI_Nacional. Este encargo me honra, me emociona y me compromete.

— Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) March 4, 2017