Por: Abril Ferreira

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Varias personas resultaron heridas este sábado en Múnich, ciudad de Alemania, luego de que un hombre armado con un cuchillo atacara en el centro de la ciudad, según reportes de la policía de Múnich.

La Policía acordonó la zona del crimen en torno a la estación de Rosenheimer Platz y hasta el momento no han brindado más detalles sobre la situación de las personas que resultaron heridas.

En cuanto al atacante, han arrestado a un sospechoso, así lo informó mediante su cuenta de Twitter la policía de Múnich “El arrestado es sospechoso con urgencia. ¡No hay más peligro en Múnich!”

— Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21 de octubre de 2017