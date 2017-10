Por: Ibeth Cruz/ @ibethcrux

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el atentado que sufrió el edil de Coalcomán, José Misael González Fernández, ya hay avances en las investigaciones, pero la información es reservada, apuntó el titular de la Secretaría de Gobierno del Estado, Adrián López Solís.



Entrevistado en Apatzingán tras su asistencia a la sesión solemne que realiza el Congreso local en este municipio, López Solís apuntó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) es la que lleva el caso sobre el intento de homicidio que sufrió el edil de este municipio el pasado viernes.



Sin embargo, se conoce que las autoridades de procuración de justicia ya cuentan con algunos indicios sobre los autores de este atentado, pero ante la delicadeza de la situación, aún no puede revelarse el contenido de la carpeta de investigación.



“Por protocolo de la misma investigación es que los datos que contiene la propia carpeta se mantengan en reserva, no puedo yo opinar sobre avances en específico, hay líneas de investigación, pero no puedo revelar el contenido ni la orientación de esa investigación, pero se está trabajando y hay antecedentes de cuáles podrían ser las causas”.



Prefirió no pronunciarse sobre si la delincuencia organizada estuvo involucrada en este hecho, limitándose a mostrar optimismo sobre los resultados que arroje la PGJE.



Finalmente, recordó que durante la última semana el gobierno del estado se reunió con casi el 90 por ciento de los alcaldes estatales a quienes se les ha insistido en presentar denuncias ante cualquier dato que implique una situación de riesgo hacia su persona, de los cuales ninguno en particular ha referido preocupaciones de ese tipo, aunque sí han mostrado “inquietud por la situación que atraviesan en materia de seguridad ante la carencia de recursos humanos, económicos y materiales”, refirió.

