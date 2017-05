Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- El grupo de rock Aterciopelados se sumó a los videos en homenaje a Juan Gabriel, con la melodía He venido a pedirte perdón. Un clip calificado por ellos mismos como espontáneo, íntimo y divertido.

Esta versión de los colombianos Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, es “Sonido Nu Disco y Plancha Futurista”, lo cual hace referencia al término “música de plancha”, que en su país engloba a los grandes cantautores de la música latina de los años 70 y 80 del siglo pasado.

Un toque fresco, con una base electrónica bailable, guitarras roqueras, la voz femenina de Andrea y el coro femenil, le dan el toque distintivo a la canción del intérprete originario de Parácuaro, Michoacán y fallecido el 28 de agosto anterior.

El video, grabado en Groove Studios de Bogotá, se estrenó el viernes en el canal de YouTube de la banda y forma parte del álbum Amor Eterno al Divo, un tributo de rock, en el cual participan otros cantantes y grupos de ese género.

Por ejemplo, están Jaguares con Te lo pido por favor; Julieta Venegas, Siempre en mi mente; Los Daniels, No tengo dinero; Vicentico, El Noa Noa; Maldita Vecindad, Lo pasado, pasado; Motel, Querida; Aleks Syntek, Debo hacerlo; y Pastilla, No me vuelvo a enamorar, entre otros, donde no todos han grabado el respectivo clip.

En tanto, Aterciopelados se encuentra actualmente en gira por México como parte de su Reluciente & Rechinante Tour. Este sábado se presentarán en el Corona Revolution Fest 2017, cuya sede es el Club Hípico Los Alamitos, Zapopan, Jalisco, y el próximo 17 de junio en el Machaca Fest, en Monterrey, Nuevo León.