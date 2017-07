Morelia, Michoacán (Boletín)- Como parte de la política de Gobierno Abierto y cercano a la ciudadanía, el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, atendió y escuchó las principales necesidades de los habitantes del Fraccionamiento Villas Oriente, Ex Hacienda la Huerta y la Nueva Aldea.

Acompañado del Síndico Municipal, Fabio Sistos Rangel; el Secretario del Ayuntamiento, Jesús Ávalos Plata, así como los integrantes de Cabildo, el Alcalde mostró su total disposición para dar respuesta a las solicitudes planteadas por los ciudadanos que viven al Poniente de la Ciudad y se comprometió a acudir la próxima semana para conocer de manera personal las mismas.

Luego de escuchar las peticiones en materia de mejoramiento del acceso principal, alumbrado público y servicios, precisó que dichos complejos habitacionales no están municipalizados, de ahí que se analizará la responsabilidad del Ayuntamiento y las gestiones ante los dueños de estos para dar respuesta a estas demandas.

De igual manera, Martínez Alcázar, resaltó el gran esfuerzo que realiza el Gobierno Municipal por mejorar las condiciones del grueso de la población, a través de infraestructura de calidad en todos los rincones del municipio y no sólo en el Primer Cuadro de la ciudad.

“Estamos realizando obra en todo Morelia, no sólo en el Centro Histórico, ya que tan sólo en 2017 se invirtieron 760 millones de pesos para obras en todos los rincones de la capital michoacana, de los cuales únicamente 20 millones de pesos se destinaron al Primer Cuadro. Sabemos que son muchas las necesidades y estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para resarcir estos rezagos”, explicó.

Al hacer uso de la voz, el Regidor, Jorge Luis Tinoco Ortiz, Coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, puntualizó que en el caso particular de los fraccionamientos antes mencionados, no se ha presentado la propuesta de municipalizar los mismos, no obstante, indicó que se revisará la forma en la que puede coadyuvar el Ayuntamiento para atener sus peticiones de vialidades y servicios.

En su oportunidad, el Regidor, Fernando Rodríguez Herrejón, subrayó el interés del Presidente Municipal, Alfonso Martínez, por atender a todos los habitantes del municipio, “aún y cuando estas problemáticas vienen de pasadas Administraciones, mientras que la actual hará lo que corresponde para dar solución a las mismas”.

Finalmente, los vecinos de los Fraccionamientos Villas Oriente y Ex Hacienda la Huerta, agradecieron la voluntad del Alcalde, así como de todos los integrantes del Cabildo por escuchar y dar seguimiento a las peticiones planteadas en la mesa.