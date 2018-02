Corea del Sur (MiMorelia.com/Redacción).- Una atleta rusa causó sensación en PyeongChang 2018 por dos razones, la primera, por ganar la medalla de bronce en la competencia de curling, en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno; y la segunda, por su deslumbrante belleza.

Se trata de Anastasia Bryzgalova, quien tiene 25 años de edad, quien hizo que cientos de espectadores se interesaran dicho deporte.

De 1.66 metros de estatura, y originaria de San Petersburgo, Rusia, Anastasia no sólo demostró su habilidad y el resultado de toda la práctica, también se robó el corazón de varios durante la competencia que se desarrolla en Corea del Sur.

