Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Con la firme intención de conseguir el ascenso a la Liga Premier, el Atlético Valladolid iniciará la temporada 2017-2018 el próximo domingo 3 de septiembre a las 12 horas en el estadio Venustiano Carranza, cuando reciban al Club Deportivo Uruapan CDU.

En este torneo Las Panteras estarán dirigidas por el director técnico, Hugo Chávez, quien está consciente de que el equipo moreliano debe buscar estar entre los primeros lugares del campeonato y poder subir a la que ante era conocida como segunda división.

“La mínima aspiración es el ascenso. Creo que el club tiene potencial, el domingo se va a ver una muestra de ello, apenas los chicos me están conociendo, pero en todos mis equipos he tratado de impregnar de tener la pelota, ser disciplinados y correr todos; porque el esfuerzo y la disciplina no se negocia”, recalcó el entrenador.

Hugo Chávez dijo estar motivado por estar en el banquillo de un equipo de Tercera División Profesional, por lo que la intención es que el Atlético Valladolid sea un rival complicado para los equipos que visiten el histórico estadio Venustiano Carranza.

“Los jugadores están emocionados, todo inicio te ilusiona, los chicos saben que en nuestra cancha nos tenemos que hacer muy fuerte, queremos hacer que el Venustiano Carranza pese, que sea una plaza dura de roer y que los equipos que vengan sepan que no se van a llevar nada, y si se llevan algo les va a costar”, sentenció.

El estratega aseguró que para la temporada que está por arrancar se hizo una buena pretemporada y se conformó un grupo de jugadores con calidad para poder pelear en la parte arriba de la tabla.

“Siempre es un reto hacer jugar, plasmar un estilo de juego, la formación que vas a usar de acuerdo a los elementos que tienes, porque el jugador tiene que ser guiado, desde esa perspectiva hemos dejado a los que creemos”, explicó.

El Atlético Valladolid estará dentro del Grupo 8 de la Tercera División Profesional de Futbol.

jcms