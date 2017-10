Morelia, Michoacán (Boletín).- Ser el que porta el gafete de capitán de Panteras para el defensa lateral por derecha, Ricardo Martínez, es motivo de gran responsabilidad que el oriundo de la Ciudad México busca siempre llevar de la mejor manera, tratando de dar consejos a sus compañeros en base a la experiencia que ya tiene en esta división dado que él militó la temporada pasada en el club, buscando siempre aportarles a sus compañeros confianza, con la mentalidad de ser un referente para el bien del equipo en base a ese liderazgo dentro del campo.

Jugador de corta estatura, de los veteranos nacido en 1998, en su último año de elegibilidad en esta división, conocido por sus compañeros como “el chila” por su lugar de nacimiento, de un fútbol rápido, no muy corpulento pero no por ello frágil, de mirada profunda que denosta la convicción con la que juega, aunado a ello de muy buen trato con el balón, no por nada es de todas las confianzas de su entrenador Hugo Chávez para ser el encargado de cobrar todos los tiros de esquinas, y tiros de castigo en favor del equipo, que en cada cobro busca retribuirle al equipo otorgando buenos servicios.

Respecto a lo que espera del encuentro del próximo domingo externó: “esperamos a unos Reboceros que jueguen bien al fútbol pero más que nada estamos ocupados en hacer las cosas mejor que en partidos anteriores, tener mejor trato de balón más posesión y darle alegría a la afición que acuda el domingo a las 12 al Venustiano Carranza“.

Finalmente el estratega Hugo Chávez externó: “ante Reboceros debemos mejorar la actitud porque una buena actitud determina todo, determina el funcionamiento y también el resultado, para este encuentro voy hacer algunos cambios porque tengo algunos jugadores lesionados y también hay chicos que vienen de una doble jornada y les cuesta”.

Referente al rival en turno manifestó: “ Contra Reboceros ya jugamos un partido amistoso esta temporada es un equipo que maneja bien la pelota, que trata de jugar bien al futbol, tiene buenos conceptos que viene de ganarle a Gallos de Querétaro, equipo con el que empatamos, así que creo que va ser un partido duro, interesante, y para hacer valer la localía tenemos que presionarlos, jugándoles con nuestro estilo de juego bien definido, teniendo mucha posesión de balón, manteniendo el cero atrás, con ideas claras al salir al frente, y en la medida en la que logremos hacerlo le haremos daño al rival siempre con la convicción de que se quede el triunfo en casa”.

Cabe destacar que en este cotejo se regresa al horario habitual de las 12:00 horas este domingo 22 de octubre en el estadio Venustiano Carranza con acceso gratuito.