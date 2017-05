Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Este jueves el conductor de un automóvil atropelló a un grupo de personas en Times Square, Nueva York.

Sin que se sepa a cabalidad hasta el momento si se trató de un ataque terrorista, se han activado todos los protocolos de emergencia en la gran manzana.

De acuerdo con la información, el conductor de un vehículo marcha Honda, color vino, arrolló a un grupo de personas para después impactar contra unos postes, esto en el sector turístico de Midtown.

Los bomberos de Nueva York confirmaron que fueron atendidas 13 personas.

El ocupante del auto, un joven de 26 años, fue detenido por la policía, mientras que paramédicos confirmaron el deceso de una persona, mientras que las demás son atendidas y trasladadas a hospitales.

13 total patients currently reported at scene of motor vehicle accident in Times Square pic.twitter.com/ySwtL6ZLoc

— FDNY (@FDNY) May 18, 2017