Por: Miriam Arvizu

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, indicó que el alza de gasolinas se debe en gran medida a que subió el petróleo y el tipo de cambio, por lo que pidió que no se especule. “Yo pediría que no especulemos, el aumento podría ser de entre 15 y 20 por ciento, más o menos, no quisiera especular”.

El director de Pemex explicó que la liberación del precio del combustible va a depender de qué tan cerca de las gasolineras haya refinerías, “el precio se va a tener que ajustar, las cosas cuestan lo que cuestan”.

“Estas decisiones siempre son difíciles de tomar y a nadie le gusta tomarlas ni vivirlas. Es una decisión que legislativamente ya estaba tomada, cuando el tope se quita se libera el precio de la gasolina de manera automática.

“Con esta liberación va a haber diferentes precios en diferentes lugares, porque la gasolina no debe valer igual en un lugar que está cerca de una refinería que una que está lejos”.

Aseguró que se investigará el acaparamiento de gasolinas en el país, por lo que ya trabajan en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para minimizar los problemas.

González Anaya, aseguró que el problema de desabasto de gasolina en Zacatecas y Guanajuato está en proceso de resolverse en las próximas horas.

Detalló que hubo una toma clandestina en el ducto de Salamanca, por lo que se tuvo que detener el abasto en la zona. “Vamos a resolver los problemas donde haya desabasto de combustible”, indicó.

“En los periodos vacacionales es cuando más demanda de gasolina hay” y que los ductos Minatitlán-México y el de Salamanca son los más propensos a las tomas clandestinas.

Agregó que en la Ciudad de México se tienen dos días de capacidad de almacenamiento y que “Pemex tiene finanzas estables, mejorables pero estables”.