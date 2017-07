Ciudad de México (Boletín).- El diputado federal Norberto Antonio Martínez Soto, señaló que elevar el peaje en las carreteras y autopistas del país, es un atentado contra el patrimonio de los mexicanos, luego de que Caminos y Puentes Federales (Capufe), anunció la actualización de las tarifas de la red carretera en un promedio de 3.9 por ciento, desde primer minuto de este jueves 6 de julio.

Que aumenten los costos de las casetas en carreteras y autopistas, afecta directamente la economía de comerciantes, proveedores y prestadores de servicios, lo que genera que se eleven los precios de bienes y servicios que consumimos a diario todos los mexicanos, indicó Martínez Soto.

Esta medida no es sensible ni solidaria con la sociedad mexicana, tan solo en este año, hemos tenido aumentos históricos en el precio de la gasolina, la luz, el gas y la canasta básica, ahora el gobierno federal a través de Capufe, nos impone otro aumento, no estoy de acuerdo, manifestó.

El legislador perredista, explicó que el aumento en las casetas, produce efectos colaterales graves para el sector de transporte, que sin duda le pegan al estado de Michoacán, ya que por su ubicación geográfica y por las vías de comunicación terrestres con las que cuenta, es una entidad estratégica, “la infraestructura carretera de Michoacán, es un elemento clave para lograr el desarrollo económico”, añadió.

Para terminar, Norberto Martínez afirmó, que una vez más los usuarios salen perdiendo, ya que por un lado tenemos carreteras federales alternas en pésimas condiciones, y por otro lado, tenemos autopistas concesionadas o privadas, que son excesivamente caras, en algunas ocasiones, a punto de colapsar por el invariable tráfico, y constantemente en construcción.