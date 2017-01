Por: Blanca Padilla/@blanespaga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Aún no se firma el convenio del mando único en Morelia debido a que se evalúan las consideraciones y anexos”, explicó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

“En un principio estábamos viendo los anexos, pero a parte para firmar un mando unificado se necesita autorización del cabildo, cosa que no ha sucedido”, añadió.

En entrevista, el alcalde de Morelia aseguró que no se ha negado a trabajar en conjunto con el estado, incluso “la comunicación con el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona no se ha roto”.

Refirió que el mando único “estaba en discusión en el senado, y fue rechazado por lo que ya no es un tema del legislativo, si no que quieren trabajar de manera coordinada con el estado y la federación”. Las decisiones que han tomado con la policía municipal se han realizado de manera consensuada.

Y ante la situación de índices delictivos y de inseguridad en el municipio refirió que resolver la problemática es un asunto de todos los poderes de gobierno.

“Que no nada más me lo platiquen, que me manden el citatorio porque a mi me interesa ir al congreso del estado, para platicar la situación real que prevalece en el municipio así como las necesidad que tenemos para poder resolver la seguridad de Morelia que es responsabilidad de todos del municipio estamos haciendo lo que nos corresponde queremos que el estado y la federación con esa coordinación que estamos teniendo nos apoyen con recursos” finalizó.