Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Arcadio Méndez Hurtado, representante de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) comentó que a pesar de que ninguna de las denuncias presentadas ante las autoridades por las unidades dañadas por vandalismo desde hace un par de años han tenido solución, seguirán presentando las quejas ante las autoridades.

En entrevista exclusiva recordó que apenas el miércoles pasado un autobús de la línea Purépechas fue incendiado por presuntos estudiantes de la Normal Rural “Vasco de Quiroga de Tiripetío” como reacción a la intervención policiaca en una manifestación en la que los jóvenes obstruían las vías del tren.

“Como siempre es una pérdida de la que no nos podemos recuperar, pues no hay quien se haga cargo de los daños y las pólizas que hay son muy caras y estas gentes con el mayor descaro queman lo primero que vaya pasando, no les importa quién sea, a quién afecta, si a una familia, a tantos socios o a todo el gremio, porque todos nos asustamos”, comentó.

El representante Canapat agregó que la quema de unidades de los últimos años ha dejado pérdidas millonarias al sector pues, recordó, han sido siete unidades hace años y el año pasado siete autobuses de los más avanzados y de doble piso. Cada uno de los carros de pasajeros tienen un costo que oscila entre los 500 mil pesos y siete millones de pesos los más actuales.

Es por ello que afirmó que a pesar de que “nunca ha caminado ninguna” seguirán presentando las denuncias por las pérdidas que estas acciones les dejan ante las autoridades correspondientes, procesos de los que, afirmó, “hay miles”, sin precisar la cifra.

Arcadio Méndez refrendó su postura de llamado a las autoridades a que se cierren las normales en la entidad, en particular la de Tiripetío, “solicito que cierren cuando menos esa, hay otras que son igual de belicosas, empecemos por esa ya no dándole más cabida a nuevos alumnos, que se vaya acabando poco a poco y haciendo algo más valioso, ahí que es una hacienda hermosísima, nos hace falta tecnología e investigación en la agricultura y esa es una zona muy valiosa”.

No descartó que todos los empresarios pudieran acordar la creación de un proyecto sustentado en esta petición pues, afirmó, “nos afecta a todos”.

Respecto a las declaraciones hechas por un representante de los normalistas a este medio tras los sucesos ocurridos hace un par de semanas en Aguascalientes, hasta donde viajaron en una unidad de Purépechas y que sufrió daños que según los estudiantes cubrirían, Méndez Hurtado aseveró que “son unos mentirosos, son unos vaquetones, ellos salen a la carretera, nos roban el combustible, se llevan las unidades y no hay quién los detenga”.

E incluso celebró que “como dice el gobernador ya les dieron sus catorrazos, pero no entienden, esos enfrentamientos ellos los provocan al querer parar el ferrocarril y se ve todo el sector del transporte afectado”, finalizó.