Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- George R.R., quien presume ser el autor de Game of Thrones, hizo lo mismo con un sombrero mexicano, y no dudo en compartir la foto en redes sociales.

El escritor subió a su cuenta de Twitter la imagen, que en menos de 24 horas alcanzó los 18 mil “Me gusta”.

En la misma publicación escribió: “Probando sombreros nuevos… parte dos. Este encantador sombrero fue obsequiado por mis fans durante la Feria del Libro de Guadalajara.

Trying out new hats…part two. This lovely sombrero was given to me by my fans during the Guadalajara book fair. pic.twitter.com/TMbaxZ1X95

— George RR Martin (@GRRMspeaking) August 15, 2017