Morelia, Michoacán (Boletín).- Sin contratiempos continúa la tercera entrega de Sí Alimenta de este año, con lo que se completarán 600 mil apoyos alimentarios en beneficio de 100 mil adultos mayores en situación de carencia alimentaria severa y moderada, informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Miriam Tinoco Soto.

Una de las 100 mil beneficiarias es Erlinda Mondragón Domínguez, de 73 años de edad y habitante de Huiramba; vive son su esposo y es el sostén de su casa, pues él no puede trabajar por cuestiones de salud. En entrevista, expresó su agradecimiento al Gobierno del Estado, pues anteriormente “no tenía para el aceite o para hacer una sopita”, pero Sí Alimenta “nos ha ayudado también con arroz, azúcar o frijol.

Ninfa Magaña Rodríguez, de Huatzanguio municipio de Lagunillas, comentó: “llevó 14 años de viviendo sola; a veces mis hijos que trabajan me ayudan, a veces no, por lo que este apoyo me sirve de mucho. Tengo artritis reumática, por lo que me sirven mucho estos alimentos, el aceite, la pasta, la leche sobre todo, y la avena”.

Abelina Rodríguez Hernández, también de Huatzanguio, tiene 67 años de edad; afirmó que gracias a este programa “nos hemos estado alimentando; a veces hay para la verdura, a veces no, pero esto nos ayuda mucho; yo me dedico al hogar, mi esposo está enfermo del corazón y no puede trabajar, por lo que este apoyo nos ayuda mucho y le agradecemos al gobernador Silvano Aureoles”.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano recordó que los apoyos alimentarios fueron seleccionados por el aporte nutricional requerido para la salud de los adultos mayores, como aceite vegetal comestible, arroz, atún, azúcar, cereal, fécula de maíz, fríjol, harina, leche en polvo, sopa de pasta, sardina, avena, suplemento alimenticio y cereal.

Además, destacó Tinoco Soto, “las y los beneficiarios de Sí Alimenta reciben atención médica a través del Seguro Popular y Médico en Tu Casa; de esta manera reciben atención integral con la finalidad que lleven una vida más digna, pues este sector de la sociedad es uno de los más vulnerables”.

