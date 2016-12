Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al buscar que la Navidad de los morelianos sea segura, con paz y tranquilidad, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de la ciudad que encabeza Eduardo Ramírez Canals dio a la población varias recomendaciones para la colocación de adornos decembrinos tanto dentro como fuera de la casa para evitar alguna contingencia.

Y es que las medidas preventivas para evitar cortocircuitos e incendios provocados por el mal uso de series navideñas o baja calidad de estas u otros ornamentos navideños que se utilizan en esta época, son sencillas y fáciles de aplicar.

Ramírez Canals recomendó a la ciudadanía revisar el buen estado de sus luces navideñas, que sean de calidad, en caso de utilizarse a la intemperie se deberá verificar que las luces estén diseñadas para uso externo.

Además de utilizar reguladores de energía, no más de tres contactos en serie, no colocar árboles cerca de salidas de calor como calefactores, estufas o chimeneas, asegurarse que las series instaladas al exterior no se dañen y desconectar las mismas antes de salir de casa o irse a acostar.

Aunado a esto el Coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia trajo a cuenta que los nacimientos deberán ser ubicados en bases no inflamables como cemento, metal y vidrio, lo mismo que sí se usa veladora, además de no excederse en la colocación de adornos en general y disminuir la colocación de los que están fabricados de plástico.

Eduardo Ramírez informó que las luces navideñas no deben estar en uso por más de 90 días consecutivos y destacaría que al seguir estos sencillos pasos se podría disminuir exponencialmente los conatos de siniestro.