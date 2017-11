Por: Carolina Zambrano/@Caroz_ZaC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo con la segunda evaluación elaborada por el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) el ayuntamiento de Morelia ha transparentado 99 por ciento de sus datos.

Lo anterior, lo informó el nuevo titular del Centro Municipal de Acceso a la Información Pública (Cemunip), Leopoldo Romero Ochoa, quien refirió que esperan cerrar el 2017 con esta puntuación o de ser posible llegar al 100 por ciento.

“Tenemos un buen resultado, el instituto de transparencia nos hizo llegar el pasado 8 de noviembre la última evaluación en la responsabilidad de mostrar la información pública, sacamos por segunda ocasión 99 por ciento en transparencia”.

Destacó que para junio de 2018 prevén llegar al 100 por ciento de los datos públicos municipales en la plataforma de acceso a la información municipal, por lo que trabajan para lograr este reto.

“Queremos estar en el top ten antes de junio de 2018, empezar a trabajar todo para que quede lista cualquier tipo de información”, apuntó.

Explicó que por ahora cuentan con aproximadamente cuatro mil datos publicados, entre los cuales se muestran salarios de funcionarios y licitaciones de obras públicas.

Destacó que el Cemunip atiende aproximadamente 60 solicitudes de información al mes, de las cuales, en lo que va del año, atienden 12 recursos de inconformidad, debido a que los solicitantes quedaron insatisfechos con su petición.

Informó que el IMAIP es el encargado de revisar dichas peticiones generadas por la inconformidad de los solicitantes de datos públicos al ayuntamiento de Morelia.

Puntualizó que estos 12 recursos no significan que el Cemunip no haya cumplido cabalmente con la información requerida, sino que hay casos en los que los solicitantes piden los números telefónicos de los jefes de tenencia o encargados del orden, y al no ser pagados con recursos públicos no pueden ser proporcionados, además de que son considerados datos personales.

Refirió que dichos recursos de inconformidad están en el proceso de generación de datos para así informar con precisión y hasta donde la ley lo permita.

