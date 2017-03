Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/RED 113).- Durante el transcurso de esta semana en redes sociales se viralizó una información sobre un ejemplar canino de 12 años de edad, que popularmente fue llamado “Perrita Azul” o “Muñeca”, un animal que según los textos del internet fue víctima de maltrato, bañado en pintura de aceite de color azul y hasta obligado a tragar solventes, según afirmaban, incluso, varios medios de comunicación que retomaron el tema.

Aunado a ello a la noticia se le añadía la imagen del presunto responsable, Carlos Manuel Jiménez, así como unas palabras que supuestamente él había escrito: “Cómo eme quedó de azul mi maquina de matar con un amigo la teñimos de pintura de aceite azul se le callo un pedazo pero ya le saldrá pelo de nuevo. Se ve mamalon de azul la verdad los envidiosos dirán más pendej…”.

PGJE se comprometió a investigar

Lo anterior generó el repudio de diversas asociaciones animalistas en Michoacán, México y hasta fuera del país. La Procuraduría General de Justicia del Estado se avocó a las pesquisas con el objetivo de esclarecer el asunto.

La dependencia estatal publicó un boletín de prensa, en uno de sus párrafos subrayó: “Luego de que esta institución detectara en redes sociales información que advertía de un hecho cometido en agravio de una perrita que fue localizada en estado delicado y que había sido bañada con pintura azul, el pasado lunes la Dirección de Carpetas de Investigación inició los trabajos de búsqueda de quien tenía bajo su cuidado al ejemplar”.

Lo que sucedió con la perrita

Ante el escenario RED 113 investigó el asunto y en la labor periodística se supo la verdad, la perrita no fue bañada adrede con pintura de aceite azul y su “verdugo” no existe, todo se trató de un accidente.

El reportero de dicha agencia habló con la dueña de una vivienda ubicada en la colonia Leona Vicario, en esta capital, quien pidió anonimato por respeto a su privacidad, ella refirió textualmente sobre esta historia: “Nunca he estado involucrada en estas cosas y no me gustaría que apareciera mi nombre, mi imagen ni mi casa”.

La entrevistada narró que la noche del sábado 25 del presente mes su aljibe se quedó abierto, pues está realizando trabajos de remodelación en su hogar y tampoco tenía portón en su residencia.

Explicó que al día siguiente (domingo) llegó a su casa una mujer que vendía tierra para las plantas, la cual se percató que dentro del aljibe había una perrita atrapada: “El aljibe se quedó abierto porque la pintura tiene que secar, una señora vino a venderme tierra y ella se asomó al aljibe y me dijo que había algo ahí”.

La señora platicó que ella le contestó a la vendedora: “No, no hay nada adentro”, pero la mujer le insistió y al fijarse al interior del aljibe confirmó que una perrita había caído dentro de éste.

“Me asomé y me percaté que ahí estaba la perrita. Salí de mi casa y me encontré a unos vecinos, les dije que un animalito había tenido un accidente en mi aljibe, que estaba atrapado y un señor se ofreció a ayudarme”.

Se preocupó por el animal y ella lo sacó

No obstante el vecino no regresó y la mujer fue a buscar a los vigilantes de la colonia, pero tampoco los encontró, entonces se preocupó por el animal: “Había una tabla de las que usan mis trabajadores para las remodelaciones, la metí al aljibe para tratar de sacar a la perrita, la llamaba para que subiera, pero no me hacía caso, pensé: ¡¿qué hago?! Y tomé un cable y lo usé para pescarla y así la saqué con mucho cuidado”.

La señora manifestó que su intención era limpiar al animal porque había quedado embarrado totalmente de pintura azul, sin embargo éste corrió de inmediato al estar libre: “En cuanto la saqué la perrita prendió carrera. Mi intención era con unas tijeras curarla, quitarle el pelaje con pintura, pero se escapó, vi que se revolcó en la arena y después ya no supe nada de ella hasta que se armó todo este alboroto”.

Llegó una gran cantidad de policías a su hogar

Dentro de las pesquisas, en días pasados los elementos de la Policía Ministerial llegaron al hogar de nuestra entrevistada y así ellos también se enteraron de lo que en realidad había pasado: “Al ver tanta patrulla afuera de mi casa me asusté mucho, pero al final se aclararon las cosas y les conté a los policías lo que pasó, que fue un accidente”.

Al seguir con el trabajo noticioso fuentes al interior de las autoridades ministeriales recalcaron que el resultado de las indagatorias sobre “Carlos Manuel Jiménez” fue que su perfil en Facebook es falso. Aunado a ello la necropsia hecha a “Muñeca” reveló que no tenía heridas de arma blanca como se decía.

Así pues, los mandos policiacos que participaron en las pesquisas exhortaron a la sociedad a no creer todo lo que se publica a través de las redes sociales, pues muchas de las “noticias” únicamente sirven para crear zozobra y psicosis, esto a manos de gente malintencionada, puntualizaron los investigadores.

jcms