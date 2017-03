Ciudad de México (Rasadeportes.com/Redacción).- El Club Barcelona salió en defensa de Lionel Messi y expresó su “indignación” por la suspensión de cuatro partidos con la selección de Argentina que le aplicó la FIFA.

Messi fue sancionado por insultar a un juez de línea la semana pasada en un partido por las eliminatorias mundialistas ante Chile. El delantero se perdió la derrota del martes 28 de marzo 2-0 ante Bolivia, un resultado que dejó a Argentina en el quinto puesto de la contienda sudamericana rumbo a Rusia.

