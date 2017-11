Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Un estudio realizado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, reveló que los bebés de entre seis y nueve meses entienden más palabras de lo que creemos y son capaces de darse cuenta de cuáles tienen alguna relación.

Así coincidieron la profesora de psicología y neurociencia de la Universidad de Duke, Estados Unidos, Elika Bergelson y el director del Centro Rochester de imagen cerebral de la Universidad de Minesota Richard N. Aslin, en la comprensión de los bebés a través de los datos del seguimiento ocular de imágenes.

“Aunque no hay muchas señales claras de conocimiento del lenguaje en bebés, el lenguaje definitivamente se está desarrollando con fuerza bajo la superficie”, explicó la profesora.

Tanto imágenes de objetos relacionados, como un pie y una mano, como otros sin relación, como un pie y un cartón de leche, y, mientras aparecían las imágenes, el cuidador que les acompañaba nombraba uno de cada par de objetos.

Los pequeños se pasaban más tiempo en la observación de un objeto nombrado cuando no tenía ninguna relación con el que tenía el par.



Indistintamente, miraban los dos objetos cuando estaban relacionados, es decir, la palabra mencionada correspondía a los dos objetos porque percibían relación, pero no podían identificar a cuál de ellos se referían.

Es “un primer paso emocionante para identificar cómo los niños pequeños aprenden palabras, cómo se organiza su léxico inicial y cómo el lenguaje que escuchan en el mundo que los rodea les da forma o les influye” realata el estudio.

Con información de Noticias MVS

ljcr