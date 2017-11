Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Becky G en una de sus presentaciones en Monterrey mostró un candente baile de su exitoso tema Mayores.

El video data de octubre de este año, y suma ya las más de 16 millones de reproducciones, en el que se ve a la cantante en sensual coreografía, en el que poco a poco se quita unas prendas que lleva consigo.

Recientemente en Operación Triunfo España censuraron esta canción de Becky en la parte en el que juega con el doble sentido de la palabra “a mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca… los besos que quiera darme” para sonar “a mí me gustan más grandes, que con un beso en la boca, me haga volar en el aire, y que me vuelva loca”.

Al respecto, el cantante criticó que no pase lo mismo con canciones de Maluma o Enrique Iglesias, como el “Duele el corazón” con la frase “sólo en tu boca quiero acabar”.

