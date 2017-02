Morelia, Michoacán (MMorelia.com).- Durante la ceremonia del Festival Internacional de Cine de Berlín 2017, México tuvo una participación brillante: fue foco en el European Film Market (EFM), y Daniela Michel (directora y fundadora del FICM) fue parte del jurado donde entregó el Premio a Mejor Documental.

Diego Luna formó parte del jurado internacional, donde fueron presentados largometrajes y cortometrajes mexicanos en las distintas secciones del festival. Esteban Arrangoiz obtuvo el Oso de Plata por el cortometraje Ensueño en la Pradera y Everardo González ganó el Premio Amnistía Internacional por su documental La libertad del diablo.

Algunas de las obras premiadas fueron:

Oso de Oro: On Body and Soul, de Ildiko Enyedi (Hungría).

Oso de Plata – Gran Premio del Jurado: Felicité, de Alain Gomis (Francia, Senegal, Bélgica, Alemania)

Oso de Plata – Premio Alfred Bauer: PokoT, de Agnieszka Holland (Polonia)

Oso de Plata -Mejor Director: Aki Kaurismäki por The Other Side of Hope (Finlandia)

Oso de Plata a Mejor Actriz: Kim Minhee por On the Beach at Night Alone (Corea)

Oso de Plata Mejor Actor: Georg Friedrich por Bright Nights (Alemania)

Para consultar la lista completa de ganadores, entra aquí.