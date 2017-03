Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Ebony Banks, una joven que padece cáncer recibió la mejor sorpresa de su vida: una videollamada de su ídolo, Beyoncé.

Banks, estudiante de la secundaria Alief Hastings de Houston, Texas, y que es conocida como Ebob, ha pasado gran parte de su último año de bachillerato bajo un tratamiento en el MD Anderson Cancer Center.

En vísperas de su graduación, su escuela le celebró una ceremonia en el hospital donde incluía una gran sorpresa.

Sus amigos juntaron esfuerzos en las redes sociales con el hashtag #EbobMeetsBeyonce hasta lograr la atención de la intérprete de “Lemonade”.

“Te quiero” fueron las palabras de la artista para la joven.

Beyoncé facetiming with Ebony, a fan with a rare cancer disease whose last wish was to see Beyoncé. ❤️️💙 pic.twitter.com/pCkGzF4feZ

— BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) March 22, 2017