Ya la semana pasada hablamos de temas de “otro mundo” por lo que ahora hablaremos de cosas más terrenales.

A principios del año, específicamente el 18 de Enero el Ejecutivo Federal publicó el ya famoso DECRETO DE REPATRIACION DE CAPITALES; el cual entró en vigor al día siguiente 19 de Enero y vencía el pasado 19 de Julio. Dado que ha tenido mucho éxito extendieron su vigencia hasta el próximo mes de Octubre.

En el año 2016 ya se había intentado algo parecido pero solamente se regresaron a México 1,600 millones de pesos (mdp) y si bien para este año ese monto se incrementó exponencialmente, la evolución tuvo un comportamiento que dependió de las elecciones en el Estado de México.

En el periodo de Enero a Abril se habían repatriado 3 mil mdp (que ya era el doble de todo el año pasado); para finales de Mayo ya iban 23 mil mdp; de ahí pasaron a 36 mil mdp antes de las elecciones y para finales de Julio, el monto ya ascendía a 76 mil mdp lo que refleja que en 2 meses de los 6 que tenía de vigencia el programa se repatrió el 70% de la lana.

Te preguntarás que tienen que ver las elecciones del Edo de México, pues como todavía son muy “inciertas” las convicciones y estrategias del partido político Morena, la posibilidad de que ganara generó incertidumbre en los inversionistas por lo que prefirieron esperar hasta tener un mejor panorama del resultado de dichas elecciones para tomar su decisión de regresar la lana al país. Una vez que el resultado no favoreció a Morena, se vino la cascada de lana de entrada. Esta es una de las razones de la baja en el tipo de cambio.

Si no sabes que es la Repatriación de Capitales, en español significa que el Gobierno te perdona CASI todos los impuestos si regresas la lana que tengas en EUA o en el extranjero y te asegura que no te va a cuestionar o auditar esa lana ya que se considera como Pago Definitivo. Te digo que CASI te perdona los impuestos porque, de manera regular, habría que pagar el 35% de impuestos y durante 5 años el SAT te puede revisar. Con este decreto sólo te cobran el 8% y no te revisan.

Incluso el trato se pone mejor ya que, si por ejemplo, esa lana que tienes en EUA la ganaste en México y pagaste los impuestos aquí en su momento antes de llevártela; entonces solo pagas el 8% de lo que hayas ganado allá al momento de regresarla. Si tienes un negocio en el gabacho y toda la lana la hiciste allá, entonces si pagas el 8% de toda la lana. Pero aún así es mejor el 8% que el 35% ¿o no?

Esto aplica para la lana que se haya ido a México y no haya regresado hasta el 31 de Diciembre del 2016 y para que puedas tener este beneficio te ponen estos requisitos que limitan para qué o cómo puedes usar la lana que regreses:

Compra de Activo Fijo. Compra de Terrenos o Construcciones. Proyectos de Desarrollo e Investigación en la actividad del contribuyente que la traiga. Pago de Deudas. Pago de Sueldos y Salarios. Para invertir en Bancos o Casas de Bolsa.

En resumen, lo que quieren es que la persona que regrese lana a México la meta al proceso productivo de la economía nacional. Si regresas lana y la usas en alguna de estas opciones te ponen 4 restricciones únicamente:

Lo que compres no lo puedes vender en 2 años.

Si lo inviertes en un Banco o Casa de Bolsa no lo puedes retirar en 2 años.

El 8% lo debes pagar dentro de los 15 días posteriores a que te trajiste el dinero.

No puedes aprovechar este beneficio si la lana la estás regresando a consecuencia de una Auditoría que te hayan hecho. Esto quiere decir que si te cacharon y te cayó la voladora exigiéndote que te traigas esos recursos que tenías “escondidos” entonces no aplica el 8% y ahí si te dejan caer toda la carrocería.

Al final de cuentas es un súper descuento que puedes aprovechar todavía hasta octubre. Si tienes lana en el gabacho tráetela porque de nada te sirve que la tengas allá y no la puedas usar. El SAT ya informó que en cuanto se acabe el periodo comenzarán a realizar auditorías “aleatorias” a los contribuyentes que no repatriaron capital pero la neta es que desde el 2015 México y EUA han estado intercambiando información fiscal por lo que casi te aseguro que ya saben cuales personas o empresas mexicanas tienes billete con los gringos y se les van a dejar ir directo.

Si el decreto te ahorra impuestos y te da un escudo contra auditorías (de la lana repatriada) pues mejor úsalo, no le juegues al pistolas queriendo esconder lana con los gringos porque si te agarran y no pagaste impuestos lolita se va a poner de malas y ya ves el dicho: “No juegues ni con fuego ni con lolita porque en ambos casos te carga el payaso”.

